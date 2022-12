Екзотична американка се превръща в един от символите на Мондиала в Катар

Екзотичната красавица Джени Съмърс е сред най-ярките символи на тазгодишното издание на световното първенство по футбол. Въпреки екзотичния си произход, тя отдава пълната си подкрепа на САЩ в турнира.

„Абсолютно най-доброто решение в живота ми е да съм тук на световното първенство. Аз съм благословена и щастлива!“, написа в Twitter американката.

Тя междувременно е с корени от Словакия, Мексико и Филипините, което ѝ дава огромни възможности за подкрепа на спортни нации по света.

Absolute best decision of my life to be here @FIFAWorldCup I am blessed and I am happy !! Excited for @USMNT Saturday ! I believe in you !!!! DREAMS DO COME TRUE !!! I wouldn’t have missed this for anyone or anything in the world ! #WorldcupQatar2022 🤲🏽♥️🤍💙🇺🇸