Белгия каза „сбогом“ на световното първенство

Белгия се превърна в първия голям отбор, който си тръгва рано-рано от световното първенство в Катар, след като завърши 0:0 срещу Хърватия.

„Червените дяволи“ пропиляха куп положения, като най-сериозен виновник за това бе Ромелу Лукаку, който влезе от резервната скамейка през второто полувреме. Таранът на Интер се превърна в своеобразен неподвижен обект, в който кълбото рикошира на няколко пъти, вместо да я отиграе на метри от вратата.

Хърватите също бяха изключително неубедителни пред гола, но самочувствието им, че с равенство ще продължат напред бе изненадващо високо, въпреки че един гол можеше да преобърне развоя на събитията.

В крайна сметка Хърватска излиза, като втори отбор от Група F, а Мароко си извоюва първата позиция с победа над Канада с 1:2 в другия двубой.

