Синът на Меси се изложи на мач в Катар (ВИДЕО)

Синът на звездата на Аржентина Лионел Меси - Матео посрами семейството си в Катар с хулиганска проява. 7-годишният Меси хвърли дъвката си по фенове по време на мaч за ужас на майка си.

Антонела първоначално посегна, за да я вземе от устата му, но Матео не ѝ я даде, а след това издебна момента, в който не го гледа и я метна по седящите отпред.

Майка му обаче видя всичко и бързо го дръпна, за да му се скара. Видеото с постъпката му се появи в социалните мрежи, което доведе до негативни коментари и упреци към родителите му.

Bro who pissed Messi's son Mateo off this much?? 😭😭 pic.twitter.com/GvK0snj7vY