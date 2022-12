Инфантино се превъзнесе по качеството на световните финали в Катар (ВИДЕО)

Президентът на ФИФА - Джани Инфантино, за пореден път се превъзнесе по качеството на футбола по време на световните финали в Катар, определяйки груповата фаза за „най-добрата, която е гледал някога“. Той направи това изказване пред официалната страница на федерацията, както можеше и да се очаква.

В ерата на информационните технологии обаче подобни PR опити не действат толкова добре, колкото може би е било в миналото, когато хората трудно са откривали база за сравнение в опит да проверят думите на една или друга обществена фигура.

After 5️⃣6️⃣ games in 1️⃣7️⃣ days, we've reached the first 'rest day' of #Qatar2022.



FIFA President Gianni Infantino reflects on what we've seen so far at the @fifaworldcup – and his hopes for the last eight matches: