Бруно Фернандеш: Не ми пука дали ще дадат купата на Аржентина, но ще им го н*****м

Един от лидерите на Португалия - Бруно Фернандеш, подкрепи своя съотборник в националния отбор Пепе относно факта, че ФИФА сложи за главен рефер на двубоя срещу Мароко аржентински съдия.

В крайна сметка иберцийците отпаднаха от Световното първенство в Катар след загуба с 0:1 от африканците на ¼-финалите, а полузащитникът беше видимо ядосан и разочарован, като си позволи да се изкаже в доста груб тон.

„Не знам дали ще дадат купата на Аржентина. Не ми пука. Ще кажа какво мисля и ще им го н*****м. Много е странно, че в турнира няма нито един португалски рефер, а в този мач ни свири съдия от страна, която все още участва на турнира. Ясно е, че ни поставиха в неизгодна ситуация“, заяви Фернандеш след отпадането на Португалия.

В края на първото полувреме португалците претендираха за дузпа за нарушение, което според тях Ашраф Хакими извърши именно срещу Бруно Фернандеш, но нарушение на беше отсъдено.

Bruno Fernandes: “I don't know if they are going to give the cup to Argentina. I'm going to say what I think and f*ck them. It’s very strange that a referee from team that’s still in the tournament referees us. They have clearly tilted the field against us.” pic.twitter.com/4s2MPFDGF2