Меси изпревари Неймар и Кристиано Роналдо в любопитна класация

Лионел Меси има купища рекорди на национално и клубно ниво. Статистиката показва, че суперзведата на Аржентина има още едно интересно постижение, макар и да не държи първото място.

Лионел Меси вече е бил фаулиран 65 пъти в мачовете за Световната купа, показват данните на компанията за спортни анализи Opta. Откакто Opta разполагат с тези данни (от 1966 г.), това е вторият най-фаулиран играч в историята на Мондиалите. Меси обаче изостава с 87 фала от рекорда на другия гений на Аржентина - Диего Марадона, срещу когото са извършени цели 152 нарушения.

С четвъртфинала срещу Нидерландия, Меси изпревари в тази класация играчи като бразилеца Жаирзиньо и все още действащите суперзвезди Неймар и Кристиано Роналдо. В предстоящия полуфинал с Хърватия със сигурност правилата срещу аржентинеца ще бъдат нарушени поне още няколко пъти.

