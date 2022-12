Английска фирма поръчала 18 хиляди тениски с надпис "Англия световен шампион 2022!

Английска фирма за спортна екипировка се прочу, след като направи сметки без кръчмар и сега търпи големи финансови загуби.

Компанията поръчала 18 хиляди шампионски тениски с надпис "Англия световен шампион 2022! Най-накрая е отново у дома". "Трите лъва" обаче са аут от Мондиала в Катар, след като на 1/4-финала загубиха с 1:2 от Франция.

Шефът на компанията Карл Бахтър говори за огромната грешка, която той и екипът му направили.

"Чувствам се ужасно, че Англия напусна световното първенство. Бях впечатлен от представянето на отбора в Катар и бях сигурен, че ще спечелим световната титла. Когато доставчик ни прати оферта за изработката на тениските, не можех да откажа. Предложението беше добро и направихме поръчката. Сега обаче останахме с 18 хиляди шампионски тениски. Призоваваме английските фенове да си купят по една от тях. Така ще имат част от историята и ще си спомнят колко добре се представи Англия на шампионата в Катар. Въпреки че не спечелиха титлата, те са победители в моите очи", каза Бахтър.

Първоначалната цена на фланелките е планирана да бъде 29,99 паунда, но сега е свалена до 9,99 паунда за бройка.

