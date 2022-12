Гари Линекер за Меси: Все още ли има дебат?

Звездата на Аржентина - Лионел Меси, направи пореден много силен мач и поведе "гаучосите" към финала на Мондиал 2022.

Меси отбеляза първото попадение в полуфиналния сблъсък, а след това асистира на два пъти, намирайки Хулиан Алварес. По този начин Аржентина победи с 3:0 Хърватия и вече чака на финал в Катар.

35-годишният Меси подобри и рекорда за най-много попадения с националната фланелка, задминавайки Габриел Батистута, който имаше 10 гола на световни първенства. Лео вече има 11.

Много специалисти се обединиха около мнението, че дебатът за най-добър футболист между Меси и Роналдо, вече е приключил. Легендата на Ливърпул - Джейми Карагър, бе един от многото, които изразиха възхищението си от Лионел Меси.

#Messi𓃵 the best there has ever been! — Jamie Carragher (@Carra23) December 13, 2022

Друг негов колега - Гари Линекер, също използва социалните мрежи, за да зададе един много важен въпрос: "Все още ли има дебат?", визирайки вечния въпрос във футбола кой е по-добрият футболист между Меси и Кристиано Роналдо.

Is there still a debate? Asking for a goat. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 13, 2022

Друг телевизионен водещ по Sky Sports - Джеф Стелинг, дори се обърна към Пиърс Морган, който направи скандалното интервюто с Роналдо, а след това обяви португалецът за най-добрият футболист в света. Той нареди Марадона на второ място, а Меси чак на трето.

So where are we now @piersmorgan in the Ronaldo v Messi debate? — Jeff Stelling (@JeffStelling) December 13, 2022

Португалия и Кристиано Роналдо напуснаха Световното първенство, след като загубиха на четвъртфинал от Мароко с 0:1. "Атласките лъвове" ще спорят с Франция по-късно днес на 14-ти декември за място на финала, където отборът на Аржентина чака.