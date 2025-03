Снимаха Уейн Рууни в неприятна ситуация на улицата

Уейн Рууни е без работа от края на 2024 г., когато бе освободен от мениджърския пост в Плимут. Въпреки това, той пак намира начин да бъде в информационния обмен на британските медии, в някои от които ходи като анализатор на мачове.

Сега обаче, Рууни бе хванат в една доста по-нелицеприятна светлина с грозна постъпка извън терена. Той бе заснет как уринира на улицата по време на нощно излизане с приятели, пише Dsport.

Това се случи след церемонията по връчване на британските боксови награди в из Лондон. След нея Рууни е излязъл на бар със свои приятели, като на излизане на бившия голмайстор на Манчестър Юнайтед му се е доходило по малка нужда и затова той реши да го стори на обществено място насред улицата.

Докато уринираше, обърнат към стената, Рууни спокойно говореше по телефона си, като в това време той бе заснет и снимките бързо обиколиха социалните мрежи.

Любопитното е, че това не е първият път, в който Рууни е хващан да си върши работата на публично място, като същото се случи и през 2013 г.

Сега той може да отнесе глоба, тъй като в британската столица от години се борят с уринирането на публични места, като дори сградите се боядисват в специална боя, която отблъсква урината обратно върху нейния източник.

Wayne Rooney p*ssed up wall of posh London street in front of passersby.. 🤮 @BBCSport https://t.co/NxmlITJPKg via @MetroUK