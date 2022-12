Десетият най-богат човек в света с интерес към Арсенал

Индийският милиардер Мукеш Амбани има желание да купи Арсенал вместо Манчестър Юнайтед или Ливърпул. Името на Амбани често се споменава в новини около собствеността на Юнайтед и Ливърпул, които са обявени за продажба. Семейство Глейзър разкри през ноември, че търси външни инвестиции за тима от „Олд Трафорд“, следвайки примера на Fenway Sports Group, които искат да продадат мърсисайдци.

Амбани е на 10-то място в списъка на най-богатите хора според „Forbes“ с богатство от 90,7 милиарда долара. Той е председател и директор на „Reliance Industries“, като вече притежава изключително успешния крикет франчайз от индийската Висша лига - Мумбай Индианс.

65-годишният индийски милиардер има интерес към футбола, а „The Athletic“ твърди, че Арсенал е неговият предпочитан клуб, а не Ман Юнайтед или Ливърпул. 31-годишният син на Амбани - Акаш, е голям фен на отбора на Микел Артета и това също може да повлияе на интереса. В момента „артилеристите“ са собственост на семейство Крьонке, които не са обявили публично отбора за продажба.

В момента Арсенал е лидер във Висшата лига след чудесен старт на сезона. Отборът на Артета има пет точки преднина пред защитаващия титлата си Манчестър Сити преди завръщането на мачовете след края на Световното първенство.

Съобщава се, че Амбани се интересува от възможността са придобие футболен клуб, след като е удвоил богатството си през последните две години от приблизително 36,8 милиарда долара през 2020-а година до сегашното му състояние. Той се радва на изключително успешен проект в лицето на крикет отбора Мумбай Индианс, които спечелиха титлата рекордните пет пъти от създаването на лигата през 2008-а година.

Амбани и семейството му живеят в частна 27-етажна сграда в Мумбай, която е една от най-скъпите резиденции в света. За функционирането ѝ са необходими 600 души персонал и включва три хеликоптерни площадки, гараж за 160 коли, частно кино и плувен басейн. През август „Bloomberg“ съобщи, че Амбани е купил вила на плажа в Дубай на стойност 80 милиона долара.

