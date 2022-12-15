Спортът по ТВ в четвъртък (15 декември)

10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3
13.20 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3
14.55 Снукър: Инглиш оупън, трети кръг Евроспорт 2
14.55 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, мъже Евроспорт 1
16.30 Снукър: Инглиш оупън, трети кръг Евроспорт 1
20.45 Снукър: Инглиш оупън, четвърти кръг Евроспорт 1
22.00 "Рейнджърс" - "Хибърниън" Ринг
03.00 НБА, "Мемфис" - "Милуоки" Диема спорт 2
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