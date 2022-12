Джейми Карагър определи идеята за новото Световно клубно първенство за „нелепа“

Джейми Карагър определи идеята на Джани Инфантино за Световно клубно първенство с 32-ма участници за „нелепа“, бързайки да разкритикува президента на ФИФА в социалните мрежи.

„Също, като нелепата идея за Световно първенство на две години, и тази на Инфантино е такава. Играчите ще имат нужда от почивка в даден момент, но ги третират като добитък. ФИФА мрази Шампионската лига и иска нещо подобно за себе си. Европейските клубове трябва да бойкотират това“, написа Карагър в Twitter.

Like the ridiculous idea of @FIFAWorldCup every two years, this is another one from Infantino. Players need rest at some point, they are getting treated like cattle. FIFA hate the CL & want something similar themselves.

European clubs should boycott it. https://t.co/YHdbAx8rna