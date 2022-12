Халф от Бенфика е „Най-добрият млад играч“ в Катар

21-годишният Енцо Фернандез спечели наградата за „Най-добър млад играч“ от световното в Катар, след като днес помогна на Аржентина, за да вдигне световната титла срещу Франция.

Младокът взе участие и в седемте мача за страната си, като добави по 1 гол и 1 асистенция за третата световна купа в историята на „албиселесте“.

Това е наистина летящ старт в кариерата на Фернандез. Със сигурност ще чуваме името му много по-често в обозримото бъдеще.

What #FIFAWorldCup he's had! 🤩



Enzo Fernandez wins our Young Player Award ✨