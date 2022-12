Дузпаджията Мартинез спечели „Златните ръкавици“ от световното

Емилиано Мартинез бе удостоен с наградата „Златни ръкавици“, която се връчва на най-добрия вратар на световни първенства.

Той заслужи приза си най-вече със спасените дузпи срещу Нидерландия и Франция, въпреки че инкасира 4 гола от единствените 4 удара в редовните времена именно срещу тези два съперника.

Стражът на Астън Вила със сигурност ще остане в историята, като един от най-добрите дузпаджии в историята.

