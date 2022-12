Аржентина с 13 човека на терена при гола на Меси за 3:2

Вторият гол на Лионел Меси, с който аржентинската суперзвезда направи резултата 3:2 в полза на „албиселесте“ във финала срещу Франция, е трябвало да бъде отменен. Така поне твърдят голям брой фенове, които очевидно на подкрепят Аржентина. Бълхата довкара топката в 108-ата минута, след като преди това Юго Лорис изби силен удар на Лаутаро Мартинес.

В началото се появиха съмнения, че голът ще бъде отменен заради засада, след като и страничният рефер вдигна своя флаг. Повторенията обаче показаха, че такава няма и голът бе зачетен. В социалните мрежи обаче се появи дискусия, че все пак попадението е трябвало да бъде отменено, защото преди топката да е преминала голлинията двама играчи от резервите на Аржентина в този момент са били навлезли на терена. Това означава, че за кратко аржентинците са били с 13 футболиста на терена.

Правилникът гласи следното: „Ако след отбелязан гол, реферът разбере преди да е подновил играта, че на терена е имало допълнителен човек в момента, в който е отбелязан гола, попадението трябва да бъде отменено. Играта се подновява със свободен удар на мястото, където е навлязъл допълнителният човек“. Добавката към това правило е, че ако реферът разбере, че е имало допълнителен човек при отбелязването на гола едва след подновяването на играта, тогава няма как голът вече да бъде отменен.

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P