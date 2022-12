Усик търсил съвети и помощ от братята Кличко

Световният шампион в тежка категория Олександър Усик е потърсил съвети и помощ от братята Кличко преди очертаващия се обединяващ титлите бой с Тайсън Фюри. Носителят на поясите на WBA, WBO, IBF и IBO се срещна с именитите си сънародници докато преговорите с щаба на Фюри продължават.

46-годишният Владимир и 51-годишният Виталий знаят всичко за тежка категория, защото в един момент държаха всички пояси там.

„Говоря и с двамата. Владимир ме подкрепя със съвети относно спорта и техниката. Виталий също ми дава съвети за живота и спорта“, призна Усик пред „Паримач“. „Слушам ги внимателно и сам решавам какво да използвам. Заедно с тима ми решаваме каква ще е стратегията“.

