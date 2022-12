Клуб от английския елит разследва случай на 900 дублирани билета в мач за Купата на лигата

Административните органи в Брайтън разследват случай на 900 дублирани билета за гостуването на Чарлтън Атлетик в турнира за Купата на лигата, научихме днес от клубния уебсайт на „чайките“.

Възможна е измама с пропуски за стадиона, която може да създаде сериозен проблем с достъпа до трибуните.

По-рано през годината имаше подобен случай в българския футбол, където фенове на Левски и ЦСКА станаха жертви на техническа грешка, която позволи многократното препродаване на билети за „Вечното дерби“.

We have approx. 900 duplicate ticket collections for tonight. Fans are advised to arrive as early as possible.



Please remain patient with our staff who are dealing with a situation out of our control. They will work through the requests as quickly as possible. #BHAFC pic.twitter.com/Gsc73NVbus