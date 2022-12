Кристияно Роналдо е на летището в Рияд: Трансферът в Саудитска Арабия е напът? (СНИМКА)

Кристияно Роналдо бе забелязан днес на летището в Рияд или поне така твърди журналиста на Foot Mercato Санти Аоуна.

От няколко седмици се твърди, че португалецът е получил оферта в размер на $225 млн. на сезон от саудитския тим Ал-Насър, след като разтрогна договора си с Манчестър Юнайтед.

В случай, че слуховете се потвърдят, Кристияно ще се превърне в най-скъпоплатения атлет в историята на спорта.

🚨 Cristiano Ronaldo has just arrived at Riyadh airport in Saudi Arabia.



He is set to meet the leaders of Al-Nassr. 🇸🇦



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/wCqEtIsWSk