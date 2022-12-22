Спортът по ТВ в четвъртък (22 декември)

18.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампилио, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Партизан" МАХ Спорт 2
21.00 НХЛ, "Торонто" - "Филаделфия" МАХ Спорт 3
21.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампилио, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
22.00 "Манчестър Сити" - "Ливърпул" Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Цървена звезда" МАХ Спорт 1
22.00 Баскетбол, "Реал" - АСВЕЛ МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, "Бостън" - "Уинипег" МАХ Спорт 2
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06:44 22.12.2022