Холанд издържа само 10 минути, за да се разпише срещу Ливърпул и да класира Сити на 1/4-финалите за купата

Манчестър Сити отстрани Ливърпул на 1/8-финалите за Купата на лигата в Англия с 3:2 и гледа смело напред към един от любимите си турнири.

Ерлинг Холанд се завърна сред голмайсторите още в 10', когато Кевин де Бройне го намери в наказателното поле, а Жоел Матип бе изпреварен от норвежеца за полуниското центриране.

Фабио Карвальо след това изравни резултата още десетина минути по-късно, стреляйки с привидно слаб, но все пак достатъчно точен изстрел. Джеймс Милнър го намери при центрирането, а скоро след това ветеранът се контузи и напусна терена принудително.

След почивката двата тима сякаш се хванаха за гушите и си вкараха по още един бърз гол. Единият бе дело на Рияд Марез, а другият на Мохамед Салах, като всичко това се случи до 48'.

Нейтън Аке се превърна в големия герой за „гражданите“, завършвайки с глава поредното брилянтно центриране на де Бройне в 58'.

Междувременно Родри направи всичко по силите си, за да бъде изгонен от терена на няколко пъти, но Дейвид Кут едва намери сили, за да му покаже само едно официално предупреждение. Испанският национал срита и изблъска Карвальо през първата част, а след почивката стори абсолютно същото с Фабиньо, като и в двата случая реагира на нарушения срещу себе си.

В крайна сметка Манчестър Сити се присъедини към Манчестър Юнайтед, Лестър Сити, Чарлтън, Нюкасъл Юнайтед, Нотингам Форест, Саутхамптън и Уувърхамптън Уондърърс във фазата на 1/4-финалите. Тепърва предстои да се тегли жребий, на който да станат ясни съперниците в предстоящия кръг.