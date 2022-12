Мохамед Салах се нареди до Стивън Джерард в престижна класация

Мохамед Салах вкара гол и даде асистенция при успеха с 1:3 за своя Ливърпул над Астън Вила, като така увеличи своя актив за „мърсисайдци“ във Висшата лига съответно на 125 и 50, за да се доближи до Стивън Джерард в престижна класация, по данни на Opta.

Двамата са единствените, които имат поне по 50 гола и 50 асистенции за клуба в елитната дивизия на Англия.

Легендарният капитан на „червените“ засега остава лидер в задочното съревнование със Салах със своите 120 гола и 92 асистенции.

