Автогол на Маркиньос, червен картон на Неймар за симулация и дузпа на Мбапе в 95' подновиха сезона за ПСЖ

ПСЖ и Страсбург завършиха 2:1 в последния мач от кръга на Лига 1 след паузата за световното първенство в Катар, а двубоят изобилстваше от повече драма, отколкото можеше да предвидим преди неговото начало.

Първо Маркиньос откри резултата след статично положение в 14', а през втората част капитанът на „парижани“ вкара отново на същата врата, но този път зад гърба на своя съотборник - Джанлуиджи Донарума.

В рамките на две минути в средата на втората част Неймар си изпроси два жълти картона, като вторият бе за симулация от страна на бразилеца.

