Манчестър Юнайтед има над 90% успеваемост у дома, когато води на полувремето

Манчестър Юнайтед записа убедителен успех с 3:0 над Нотингам Форест късно снощи, като така продължи една опустошителна статистика, а именно почти винаги да печели на „Олд Трафорд“, след като се прибере с аванс на почивката.

В ерата на Висшата лига това се е случвало 307 пъти, от които 284 са превърнати в победи, 23 са завършили наравно, а нито веднъж не се е стигало до загуба, независимо от опонента. Това е успеваемост от 92,5%, според данните от Squawka.

„Червените дяволи“ водеха с 2:0 срещу Нотингам през първите 45 минути, което на практика означаваше, че втората част е чиста формалност.

