Меси гледал победата на ПСЖ пред телевизора

Макар и все още на почивка, Лионел Меси не се е откъснал от клубния футбол. Според историята му в Instagram той е бил пред телевизора си, за да гледа драматичната победа на клуба му ПСЖ срещу Страсбург.

Както е известно, Меси получи почивка от ПСЖ след триумфа си на Световната купа с Аржентина. Той беше пред телевизора си, за да проследи победата на съотборниците си с 2:1. Световният шампион с Аржентина публикува история в профила си в Instagram по време на мача и спомена клуба си.

Седемкратният носител на "Златната топка" ще напусне Аржентина и ще се завърне в Париж на 2 януари. Все още не е ясно за кой мач от Лига 1 Меси ще е на линия.

Lionel Messi is watching PSG game from Rosario. [via- Instagram] pic.twitter.com/VLxPOOoNli