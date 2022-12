Килиан Мбапе: „Краля на футбола“ ни напусна, но заветът му никога няма да бъде забравен

Килиан Мбапе изрази своите съболезнования към кончината на Пеле, който по-рано днес издъхна на 82-годишна възраст след дълба битка с рака на дебелото черво.

„Краля на футбола“ ни напусна, но заветът му никога няма да бъде забравен. Почивай в мир“, написа французинът в социалните мрежи.

Сравненията между двамата съвсем не са случайни, защото и Пеле някога е демонстрирал невероятната си скорост и техника, за да бележи головете си, както днес прави Мбапе. Кралят обаче е само един и той вече не е сред нас.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud