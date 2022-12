Статуята на Христос в Рио де Жанейро грейна в златисто и зелено в чест на Пеле

Смъртта на Пеле разтърси Бразилия и цялата нация скърби за своята футболна легенда. В Рио де Жанейро решиха да отдадат почит към Краля на футбола по доста интересен начин.

Световноизвестната статуя на Христос Спасителя, която е символ на града, бе осветена в златисто и зелено в чест на Пеле. Това са цветовете на бразилското знаме.

Пеле почина в четвъртък в болница "Алберт Айнщайн" в Сао Пауло след множествена органна недостатъчност.

Christ the Redeemer statue in Rio is lit with the colors of the Brazilian flag in tribute to Pelé 💛💚 pic.twitter.com/X28bnizis1