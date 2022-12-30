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Спортът по ТВ в петък (30 декември)

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Спортът по ТВ в петък (30 декември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (30 декември) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 3
11.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
14.40 Колокрос: Екзакт крос в Льонхоут, жени Евроспорт 1
15.55 Колокрос: Екзакт крос в Льонхоут, мъже Евроспорт 1
18.00 "Хетафе" - "Майорка" МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, "Фуенлабрада" - "Обрадойро" Нова спорт
20.00 Баскетбол, "Цървена звезда" - "Барселона" МАХ Спорт 2
20.15 "Селта" - "Севиля" МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, "Панатинайкос" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
21.45 "Уест Хем" - "Брентфорд" Диема спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Лестър" Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, "Манреса" - "Жирона" Нова спорт
22.30 "Валядолид" - "Реал" МАХ Спорт 4
23.15 "Брага" - "Бенфика" Ринг
00.00 НХЛ, "Анахайм" - "Нешвил" МАХ Спорт 1
01.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
02.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 3
04.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ви за СПОРТ инфото господин КОВАЧЕВ

    06:50 30.12.2022

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