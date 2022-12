Клуб от Саудитска Арабия се прицели в Лука Модрич

Лука Модрич може да се превърне в поредното голямо име, което да се насочи към Саудитска Арабия в края на кариерата си. Спортният журналист Руди Галети съобщи днес, че се работи по трансфера му, макар да не обяви името на заинтересования тим.

Контрактът на Модрич с Реал Мадрид изтича през лятото, а фактът, че е на 37 години означава, че най-добрите дни са зад гърба му.

В Суперлигата вече пристигна Кристияно Роналдо и изглежда това ще е началото на миграцията от Европа към Близкия Изток на фигури с подобен статут.

🚨✅ Everything confirmed: a 🇸🇦 club is already working to sign Luka #Modric, trying to bring another football star in Saudi League. ⭐



📌 The contract of the 🇭🇷 midfielder with #RealMadrid expires in June. Evolving situation. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato #RMCF pic.twitter.com/m5DXznkeEs