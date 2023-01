Севиля се подсили с нов централен защитник

Севиля официално привлече под наем Лоик Баде от Рен, за да попълни огромната дупка в центъра на защитата.

22-годишният французин на свой ред има нужда от игрови минути, след като в Нотингам Форест не получи никакви шансове за изява през есента и това е причината, за да бъде препратен в друга посока.

Рен плати за него €17 млн. през лятото на 2021 г. на Ланс и едва ли ръководството ще остане особено доволно, ако подобна сума отиде на вятъра.

🚨 We have reached an agreement in principle to sign @BadeLoic on loan until the end of the season! 🤝