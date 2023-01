Треньорът на Арсенал обезумя в края на мача с Нюкасъл (ВИДЕО)

Мениджърът на Арсенал Микел Артета беше подложен на сериозни атаки от страна фенове, след като тимът му направи нулево равенство с Нюкасъл и пропусна да увеличи аванса си пред Манчестър Сити в класирането на Висшата лига.

Нападките бяха заради поведението на испанеца край тъчнилията, когато той протестираше за неотсъдена дузпа в края на мача, когато топката срещна ръката на Джейкъб Мърфи след центриране на Гранит Джака.

Съдията Анди Мадли прецени, че няма основания за 11-метров наказателен удар. Това обаче вбеси Артета, който първо потърси сметка от четвъртия съдия, а след това едва не стигна до саморазправа с мениджъра на Нюкасъл Еди Хау.

„Няма ли някой най-сетне да укроти Артета? Той е позор. Тотално губи контрол по време на мачовете“, коментира Ричард Аджкийс в „Туитър“.

„Вижте го как реагира, когато едно положение не е отсъдено в полза на Арсенал, а повечето решения на реферите винаги са в полза на „топчиите“, допълва друг в социалните мрежи.

„Искам да припомня, че Джеси Марш (б.р. - треньорът на Лийдс) беше изгонен на трибуните заради половината от действията на Артета. Този човек няма поведението на мениджър на голям отбор“, твърди трети потребител на „Туитър“, припомняйки случай от предишния мач за първенство за Арсенал с Лийдс, завършил отново 0:0.

Enhanced audio from the clash between Mikel Arteta and Eddie Howe! Wow!! pic.twitter.com/u9TQ6VLeyQ