Халф на Манчестър Юнайтед с ужасяваща контузия

Отборът на Манчестър Юнайтед победи с 3:0 Борнемут вторник вечерта. "Червените дяволи" продължават отличната си серия, но за старши треньора на тима - Ерик тен Хаг, имаше и няколко лоши новини по време на мача от Висшата лига.

В края на първото полувреме полузащитникът на Манчестър Юнайтед - Дони ван де Беек, претърпя ужасяваща контузия след влизане в краката му на футболист от Борнемут. Футболистът на гостите се подхлъзна и това направи влизането му още по-зловещо. Халфът на "червените дяволи" остана на земята, изпитвайки ужасяваща болка, а след това напусна терена със сълзи на очите.

"He’s going to be sick. He’s in serious pain."



Manchester United's Donny van de Beek can't catch a break as midfielder suffers gruesome injury #MUFC