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Спортът по ТВ в петък (6 януари)

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Спортът по ТВ в петък (6 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (6 януари) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
13.20 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
13.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Тенерифе" Нова спорт
15.15 Биатлон: Световна купа в Поклюка, спринт, мъже Евроспорт 1
16.25 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, щафета 4х5 км, двойки Евроспорт 2
17.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.30 Бързо пързаляне с кънки: Европейско първенство в Хамар Евроспорт 2
19.30 НХЛ, „Анадолу Ефес“ – АСВЕЛ МАХ Спорт 2
21.00 „Бенфика“ – „Портимонензе“ Ринг
21.00 Баскебол, „Олимпиакос“ – „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 1
21.45 Баскетбол, „Реал“ – „Макаби“ (Тел Авив) МАХ Спорт 2
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Евертън" Диема спорт 2
22.00 „Валенсия“ – „Кадис“ МАХ Спорт 4
01.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ви за СПОРТ инфото господин КОВАЧЕВ

    06:41 06.01.2023

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