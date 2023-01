В Реал Мадрид оптимисти за най-скъпия футболист в момента

В лагера на испанския Реал (Мадрид) са оптимисти, че ще успеят да привлекат английския национал Джуд Белингам, който е най-скъпо оценяваният в момента футболист с 208 милиона евро от Международният център за спортни изследвания (CIES) в Швейцария, пише „Марка“.

19-годишният футболист на Борусия (Дортмунд) е сред най-желаните млади играчи в Европа и се очаква да бъде акцентът на трансферния пазар през 2023 година.

Според информациите, Белингам вече е информирал настоящия си клуб за намерението си да направи следващата крачка и да заиграе в някой от европейските грандове.

Ръководството на Реал е в добри отношения с това на Дортмунд, а испанският клуб е сред едва двата, които засега официално са обявили интереса си към англичанина. Манчестър Сити и Пари Сен Жермен също следят ситуацията, но Реал и Ливърпул са двата клуба, които са най-настоятелни към момента.

Exclusive @CIES_Football ⚽️ bi-annual list of top estimated transfer values for players 🌐 now published with @BellinghamJude at the 🔝 with €2⃣0⃣8⃣m ahead of @PhilFoden @KMbappe @vinijr & @ErlingHaaland 🤩👏🤑 Top 💯 👉 https://t.co/icSxsiiW3m pic.twitter.com/QEKGSVNO1j