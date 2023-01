Поредна разтърсваща новина шокира световния футбол, след като италианската легенда Джанлука Виали почина на 58-годишна възраст след битка с рак на панкреаса. Новината беше потвърдена в петък, като се съобщава, че той е починал в Лондон, където се лекуваше в последно време. Той се бореше с коварната болест от 2017-а година насам, но за съжаление не успя да победи рака.

Виали беше част от щаба на Роберто Манчини в националния отбор на Италия и помогна на отбора да триумфира на Европейското първенство преди две години, но напусна наскоро поради влошеното си здраве.

Това е пореден тежък удар за феновете на спорта в последните няколко седмици, след като в края на миналата година ни напуснаха Краля на футбола - Пеле, както и сръбската легенда Синиша Михайлович.

В кариерата си Виали е играл за Кремонезе, Сампдория и Ювентус преди да завърши кариерата си в Челси. След това той застава начело на „сините“, а след това и на Уотфорд, като става първият италиански мениджър във Висшата лига.

Виали има 59 мача за националния отбор на Италия, в които е вкарал 16 гола, а също така спечели два пъти Серия А, както и Шампионската лига, Купата на УЕФА и Купата на носителите на купи.

