Спортът по ТВ в неделя (8 януари)

06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2

10.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

11.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 2

11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

12.00 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 2

12.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, единична щафета, двойки Евроспорт 1

13.15 "Урехт" - "Фейенорд" МАХ Спорт 2

13.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

13.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 2

14.30 "Бристъл Сити" - "Суонси" Диема спорт

14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, 10 км, мъже Евроспорт 2

15.00 "Алмерия" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2

15.30 НЕК - "Аякс" МАХ Спорт 2

15.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, щафета, двойки Евроспорт 1

16.00 "Кардиф" - "Лийдс" Диема спорт 2

16.00 "Норич" - "Блекбърн" Диема спорт 3

16.00 "Хартлипул" - "Стоук" Нова спорт

16.45 Ветроходство: Оушън рейс, Аликанте Евроспорт 1

17.00 "Атромитос" - "Йоникос" Диема спорт

17.15 "Райо Валекано" - "Бетис" МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол, "Манреса" - "Сарагоса" Нова спорт

18.30 "Астън Вила" - "Стивънидж" Диема спорт 3

18.30 "Манчестър Сити" - "Челси" Диема спорт 2

19.30 "Севиля" - "Хетафе" МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, "Баскония" - "Валенсия" Диема спорт

20.00 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2

20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

21.00 "Дарби Каунти" - "Барнзли" Диема спорт 3

21.00 Баскетбол, "Билбао" - "Мурсия" Нова спорт

21.00 Баскетбол, "Тенерифе" - "Уникаха" Диема спорт 2

22.00 "Атлетико" - "Барселона" МАХ Спорт 4

22.30 НХЛ, "Далас" - "Флорида" МАХ Спорт 1

22.30 НБА, "Торонто" - "Портлънд" Диема спорт

23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, четвърти ден Евроспорт 2

23.20 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2

01.00 НБА, "Маями" - "Бруклин" Диема спорт 3

03.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1

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