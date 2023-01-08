Спортът по ТВ в неделя (8 януари)

06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
09.50 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2
10.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
11.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 2
11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
12.00 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 2
12.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, единична щафета, двойки Евроспорт 1
13.15 "Урехт" - "Фейенорд" МАХ Спорт 2
13.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
13.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 2
14.30 "Бристъл Сити" - "Суонси" Диема спорт
14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
14.30 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, 10 км, мъже Евроспорт 2
15.00 "Алмерия" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2
15.30 НЕК - "Аякс" МАХ Спорт 2
15.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, щафета, двойки Евроспорт 1
16.00 "Кардиф" - "Лийдс" Диема спорт 2
16.00 "Норич" - "Блекбърн" Диема спорт 3
16.00 "Хартлипул" - "Стоук" Нова спорт
16.45 Ветроходство: Оушън рейс, Аликанте Евроспорт 1
17.00 "Атромитос" - "Йоникос" Диема спорт
17.15 "Райо Валекано" - "Бетис" МАХ Спорт 4
18.00 Баскетбол, "Манреса" - "Сарагоса" Нова спорт
18.30 "Астън Вила" - "Стивънидж" Диема спорт 3
18.30 "Манчестър Сити" - "Челси" Диема спорт 2
19.30 "Севиля" - "Хетафе" МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, "Баскония" - "Валенсия" Диема спорт
20.00 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 "Дарби Каунти" - "Барнзли" Диема спорт 3
21.00 Баскетбол, "Билбао" - "Мурсия" Нова спорт
21.00 Баскетбол, "Тенерифе" - "Уникаха" Диема спорт 2
22.00 "Атлетико" - "Барселона" МАХ Спорт 4
22.30 НХЛ, "Далас" - "Флорида" МАХ Спорт 1
22.30 НБА, "Торонто" - "Портлънд" Диема спорт
23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, четвърти ден Евроспорт 2
23.20 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
01.00 НБА, "Маями" - "Бруклин" Диема спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1
8 Януари, 2023 08:30 546 1
Спортът по ТВ в неделя (8 януари)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
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