Бивш футболист на ПСЖ и камерунски национал почина на 40 години

Бившият полузащитник на националния отбор на Камерун по футбол Модест М'Бами е починал на 40-годишна възраст, съобщиха от френския клуб Пари Сен Жермен. Причината за смъртта е инфаркт.

"ПСЖ е дълбоко натъжен да научи за кончината на нашия бивш играч Модест М'Бами. Клубът изразява искрените си съболезнования на семейството и близките му", се казва в изявление на френския тим.

М'Бами игра за Пари Сен Жермен от 2003 до 2006 година, като спечели два пъти Купата на Франция (2004, 2006). През кариерата си той е носил екипите още на френските Седан, Льо Авър и Олимпик Марсилия, на испанския Алмерия, на китайските Далиен и Чанчун, Ал-Итихад от Саудитска Арабия и колумбийския Мийонариос.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.



The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl