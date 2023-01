Усик ще трябва да брани един от поясите си срещу Хъргович най-късно до март 2023 г.

Олександър Усик скоро ще започне да усеща политически натиск върху защитата на шампионските си титли. Това стана ясно от официално запитване на IFL TV до президента на IBF - Дерил Пийпълс.

Той заяви, че следваща по ред е WBA в ротационната договорка между четирите големи боксови организации - IBF, WBA, WBC и WBO.

Това поставя Филип Хъргович малко по-назад сред претендентите, въпреки факта, че е задължителен претендент на IBF след успеха си на 20 август 2022 г. над Жилей Жан. Регламентът обаче гласи, че максималният срок за това е 180 дни или в случая - до март 2023 г.

Усик в момента води преговори за мач с Тайсън Фюри, но времето ще започне да го притиска, ако все пак иска срещата им да е за абсолютната шампионска титла.

🥊 The IBF have rescinded it’s order for Oleksandr Usyk to fight Filip Hrgovic next after acknowledging that the WBA is next in line. #BoxingNews #TysonFury #OleksandrUsyk #FuryUsyk pic.twitter.com/M61tbfOdr9