Билбао пропиля куп възможности, за да подари точка на Осасуна

Атлетик Билбао пропиля цели 17 голови положения срещу Осасуна, за да може последната среща от 16 кръг на Примера Дивизион да завърши при нулево равенство.

Гостите рядко минаваха централна линия на терена и определено могат да са доволни, че се прибират с нещо от „Сан Мамес“.

FULL-TIME I Stalemate at San Mamés. Los Leones deserved more but will have to settle for a point against Osasuna.#AthleticOsasuna #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/VtanQuPTRG