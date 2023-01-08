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Спортът по ТВ във вторник (10 януари)

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Спортът по ТВ във вторник (10 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (10 януари) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1
10.00 Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, първи кръг Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
18.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Флахау, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
19.00 Волейбол, "Жешов" - "Конелиано" МАХ Спорт 1
19.20 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, "Монако" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, "Новара" - "Вакъфбанк" МАХ Спорт 4
21.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Флахау, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
22.00 Манчестър Юнайтед" - "Чарлтън" Диема спорт 2
22.00 "Нюкасъл" - "Лестър" Диема спорт 3
22.00 Волейбол, "Бенфика" - "Лубе" МАХ Спорт 1
22.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
03.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1
04.30 НХЛ, "Колорадо" - "Флорида" МАХ Спорт 2


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