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Спортът по ТВ в сряда (11 януари)

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Спортът по ТВ в сряда (11 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (11 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1
10.00 Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, втори кръг Евроспорт 1
13.35 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно, двойки Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2
14.55 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, индивидуално, мъже Евроспорт 1
16.40 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
18.00 Волейбол, "Марица" - "Търговище" МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, "Бурсаспор" - "Цедевита" МАХ Спорт 2
19.30 Волейбол, "Халкбанк" - "Варта" МАХ Спорт 4
20.00 "Нант" - "Лион" Диема спорт 3
20.00 "Клермон" - "Рен" Нова спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
22.00 ПСЖ - "Анже" Диема спорт 3
22.00 "Троа" - "Марсилия" Нова спорт
21.00 "Реал" - "Валенсия" Би Ти Ви Екшън
21.00 Баскетбол, АСВЕЛ - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, "Менен" - "Тренто" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Валенсия" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 4
21.45 "Нотингам" - "Уест Хем" Диема спорт
22.00 "Саутхемптън" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2
02.30 НБА, "Атланта" - "Милуоки" Диема спорт 3


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