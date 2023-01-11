Спортът по ТВ в сряда (11 януари)

05.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1

10.00 Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, втори кръг Евроспорт 1

13.35 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно, двойки Евроспорт 1

14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2

14.55 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, индивидуално, мъже Евроспорт 1

16.40 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

18.00 Волейбол, "Марица" - "Търговище" МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, "Бурсаспор" - "Цедевита" МАХ Спорт 2

19.30 Волейбол, "Халкбанк" - "Варта" МАХ Спорт 4

20.00 "Нант" - "Лион" Диема спорт 3

20.00 "Клермон" - "Рен" Нова спорт

20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

22.00 ПСЖ - "Анже" Диема спорт 3

22.00 "Троа" - "Марсилия" Нова спорт

21.00 "Реал" - "Валенсия" Би Ти Ви Екшън

21.00 Баскетбол, АСВЕЛ - "Барселона" МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, "Менен" - "Тренто" МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, "Валенсия" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 4

21.45 "Нотингам" - "Уест Хем" Диема спорт

22.00 "Саутхемптън" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2

02.30 НБА, "Атланта" - "Милуоки" Диема спорт 3

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