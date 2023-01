В Англия: Почетино е фаворит за нов мениджър на Челси

Аржентинецът Маурисио Почетино е фаворит за нов мениджър на Челси, ако ръководството на клуба реши да уволни Греъм Потър, твърди Sun тази сутрин. Бившият наставник на Тотнъм е без работа, след като беше освободен от френския гранд Пари Сен Жермен през месец юли миналата година.

Потър е под огромно напрежение на „Стамфорд Бридж“ след тежката серия, в която отборът записа само една победа в последните си седем мача във всички турнири. Феновете на „сините“ дори се нахвърлиха срещу бившия мениджър на Брайтън след болезненото им отпадане от ФА Къп след загуба с 0:4 от Манчестър Сити в неделя.

Сега Sun пише, че 50-годишният Почетино е готов да приеме предложението на Челси, ако поучи такова. Проблем обаче може да се окаже именно това, че преди това той беше начело на градския съперник Тотнъм. Почетино все още има къща в английската столица и прекарваше много време в страната, дори когато беше в ПСЖ.

Ръководството на Челси пък вече обмисля какво да прави с Потър, въпреки че го нае едва през септември миналата година. Въпреки това се очаква 47-годишният специалист да получи време до края на този месец, за да обърне нещата.

Изданието пише обаче, че ново слабо представяне срещу градския съперник Фулъм в петък може да сложи край на краткия му престой на „Стамфорд Бридж“. В момента Челси е десети във Висшата лига, на десет точки от четвъртото място, а също така отпадна от турнирите за двете вътрешни купи.

Mauricio Pochettino has eyes on Chelsea job if under-fire Graham Potter is given boot after miserable run | @Journo_Slashhttps://t.co/9uuE45rCRa pic.twitter.com/iFyGL5gq9N