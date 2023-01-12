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Спортът по ТВ в четвъртък (12 януари)

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Спортът по ТВ в четвъртък (12 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (12 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, четвъртфинал Евроспорт 1
12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, спускане, тренировка, мъже Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 2
14.55 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, индивидуално, жени Евроспорт 1
16.40 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
19.00 Волейбол, "Хебър" - "Берлин Волейс" МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, "Цървена звезда" - "Монако" МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 "Бетис" - "Барселона" Би Ти Ви Екшън
21.00 Волейбол, "Льо Кане" - "Веро Волей" МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол, "Болоня" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
22.00 "Фулъм" - "Челси" Диема спорт 2
02.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, първи ден Евроспорт 2
02.30 НХЛ, "НЙ Айлендърс" - "Минесота" МАХ Спорт 2


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    БЛАГОДАРЯ ви за СПОРТ инфото господин КОВАЧЕВ

    06:39 12.01.2023

  • 2 СЗО

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    А това че има световно по плуване?.. и че българите имат нов рекорд на щафетата?....или рекламираме само нашите телевизии

    06:59 12.01.2023

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