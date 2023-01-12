Спортът по ТВ в четвъртък (12 януари)

Валенсия си добра до дузпи, но Реал Мадрид е на крачка от Суперкупата на Испания

Реал Мадрид имаше нужда от дузпи, за да отстрани Валенсия по пътя си към финала за Суперкупата на Испания, завършвайки 1:1 в редовното време и 4:3 при ...