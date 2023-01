Байер Леверкузен си подсигури услугите на една от бъдещите звезди на Белгия

Байер Леверкузен е напът да подпише договор с 18-годишния дефанзивен халф Ноа Мбамба-Муанда от Брюж, според Фабрицио Романо.

Обещаващият талант се очаква да сложи подписа си под предварителен договор в близките дни, за да замине за Германия след края на сезон 2022/23, когато изтича контракта с родния му клуб.

Момчето има над 40 мача в професионалния футбол, въпреки крехката си възраст, което само потвърждава заявките, че в ръцете си държи бъдещето на национал за „червените дяволи“.

Belgian talent Noah Mbamba to Bayer Leverkusen, done deal and here we go! Full agreement in place, been told it’s all sealed on long term contract. 🚨🔴⚫️🇧🇪 #Bayer #transfers



Highly rated 2005 talent, Mbamba will join Bayer as free agent in the summer from Club Brugge. pic.twitter.com/vBk0Bi0dKl