Арсенал е най-младият отбор във Висшата лига в момента

Арсенал определено се наслаждава на истинска революция в представянето си в последната година. Тимът не просто оглавява таблицата във Висшата лига, но и го прави с най-младия състав в английското първенство в момента. Това сочи справка с Opta.

Момчетата на Микел Артета са със средна възраст от 24 години 232 дни към момента. Това е благодарение на факта, че единствените играчи около 30-те години са Седрик Соареш (31), Томас Партей (29), Гранит Джака (30) и Мохамед Елнени (30).

„Артилеристите“ имат на разположение някои от най-впечатляващите таланти наоколо в лицата на Букайо Сака (21), Габриел Мартинели (21) и Уилям Салиба (21). Освен това капитан на този отбор е 24-годишният Мартин Йодегор, който току спечели приза за „Играч на месеца“ през декември в първенството.

Артета на свой ред прие наградата за „Треньор на месеца“, което само доказва, че „топчиите“ съвсем заслужено се целят високо.

Остава сега да разберем, дали опитът на Манчестър Сити ще преобърне хода на сезона през пролетта или таланта на Арсенал ще бъде материализиран.

Arsenal are top of the Premier League... and they're doing it with the youngest average starting XI age in the competition. Impressive. pic.twitter.com/srYmp9mJhF