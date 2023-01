Фен на Тотнъм изрита в гръб вратаря на Арсенал в дербито на Лондон

Дербито между Тотнъм и Арсенал (0:2) бе изпълнено с напрежение. През целия мач си личеше, че всеки от двата тима иска победата на всяка цена и остри сблъсъци не липсваха. Наистина грозните сцени обаче дойдоха след края на мача.

Първо Ричарлисон имаше разгорещен спор с вратаря на Арсенал Аарън Рамсдейл, като на два пъти бразилецът изблъска своя опонент и само намесата на стюардите попречи да се стигне до нещо по-сериозно. След това Рамсдейл отиде към рекламните пана, за да си вземе водата, където един от феновете на домакините успя да стигне до него и да го изрита в гръб. Впоследствие там притичаха играчи и на двата отбора, които размениха остри реплики, но ситуацията бе овладяна, преди да си стигне до нещо по-сериозно.

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55