Без отбор с под 100 точки през изминалата нощ в NBA

Изминалата нощ в NBA ни предложи нова доза зрелище, като този път нямаше нито един тим с под 100 точки в актива си и то без да гледаме продължения.

Отчитаме и рекорда за посещаемост, който бе подобрен на срещата между Сан Антонио Спърс и Голдън Стейт Уориърс, където се събраха над 68 хил. зрители.

Ето и резултатите от снощи:

Тази вечер се играе срещата между Маями Хийт и Милуоки Бъкс от 20:00 часа българско време.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Jalen Brunson led the @nyknicks to the road W with 34 PTS, 8 REB, and 8 AST!



Julius Randle: 23 PTS, 16 REB

Kyle Kuzma: 40 PTS, 7 REB, 7 AST, 4 3PM



