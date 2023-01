Хардън и Ембийд с над 60 точки при обрат на Филаделфия над Юта

Джеймс Хардън и Джоел Ембийд вкараха по над 30 точки, за да помогна на Филаделфия 76ърс при минималния успех с обрат над Юта Джаз със 117:118 през изминалата нощ в NBA.

Двамата бяха невероятни в хода на срещата, макар с най-много точки да си тръгна Джордан Кларксън от състава на домакините - 38.

Ето и всички резултати от изминалия кръг в шампионата:

James Harden and Joel Embiid each dropped 30+ as the @sixers held off a late comeback to win in Utah!



Joel Embiid: 30 PTS, 7 REB

Jordan Clarkson: 38 PTS, 9 REB, 5 AST



