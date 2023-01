UFC заложи титлите на Франсис Нгану в мач между Сирил Ган и завърналата се легенда Джон Джоунс

UFC официално обяви, че безспорната шампионска титла в тежка категория слиза от раменете на Франсис Нгану, за да бъде разиграна в мегасблъсък между легендата Джон Джоунс и претендент №1 в дивизията - Сирил Ган.

Двубоят ще бъде главното събитие на UFC 285 в Лас Вегас на 4 март.

Джоунс се завръща от пенсия след 3-годишна пауза, което поставя под въпрос формата, в която се намира, макар реномето му да е на един от най-великите бойци в смесените бойни изкуства.

Нгану междувременно трябваше да оваканти поясите си, защото не успя да се споразумее за нов договор с Дейна Уайт. Той обаче остава непобеден и в очите на феновете трудно някой би могъл да се нарече „безспорен шампион“, ако не се изправи срещу него.

It doesn't get bigger than this - UFC President @DanaWhite confirms that @JonnyBones will take on @Ciryl_Gane for the 𝐔𝐍𝐃𝐈𝐒𝐏𝐔𝐓𝐄𝐃 heavyweight championship at #UFC285 🏆



[ March 4 | @TMobileArena | Tix On Sale Jan 20 at https://t.co/LJfHcNZo6J ] pic.twitter.com/oUpfPUMYXp