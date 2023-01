Гениално изпълнение на Харви Елиът прати Ливърпул напред за купата

Ливърпул успя да отстрани Уувърхамптън Уондърърс от втория опит в 3 кръг на ФА Къп, благодарение на едно гениално изпълнение още в началните минути на първата част.

Харви Елиът стреля от около 25 метра с параболичен удар с вътрешен фалц, за да прехвърли Жозе Са, който бе излязъл няколко крачки пред гол-линията си. Португалецът може и да е считан за един от най-добрите вратари във Висшата лига, но тук бе хванат неподготвен от 19-годишния младок от академията на „мърсисайдци“.

В останалата част от срещата нищо не се доближи до онова зрелищно изпълнение, като най-често виждахме игра в центъра и от двата тима, а опитите им за ново попадение идваха основно от статични положения.

Ливърпул все пак се добра до следващия кръг след преиграването, а там ще мери сили срещу Брайтън.

It's @LFC through thanks to a rocket from Harvey Elliott 🚀#EmiratesFACup pic.twitter.com/nwhsjXXMfp