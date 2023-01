Секс стенания в ефира на английска тв по време на мача между Ливърпул и Уулвс (ВИДЕО)

Секс стенания се чуха в студиото на BBC по време на преиграването на мача между Ливърпул и Уулвърхамптън от ФА къп снощи. Оказа се, че шегаджия е скрил зад телевизора телефон, който звъни с мелодия на "шум от порно филм".

Докато Гари Линекер анализираше двубоя, стенанията се чуха ясно в студиото. Той запази самообладание, но не успя да скрие усмивката си. По-късно Линекер туитира снимка на телефона, прикрепен с двойнозалепваща лента.

Someone stuck a phone in the #BBC studio set wall that went off like this as Gary #Lineker was presenting the #FACup live. pic.twitter.com/5duaTmi1Fy

„Намерихме това залепено на гърба на телевизора. Беше доста смешно “, написа към снимката бившият английски футболист.



Впоследствие се разбра, че шегаджията е Даниел Джарвис, известен още като Jarvo69. Той е доста популярен не само на Острова, тъй като често влиза във фокуса на спортни събития. Миналата година Джарвис нахлу на терена във финала на Шампионската лига между Реал Мадрид и Ливърпул (1:0).



"Направих го!", така Джарвис отговори на туита на Линекер, като прикачи своя снимка от студиото на BBC с намерения телефон.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone :) The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI